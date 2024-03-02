Фёдор Конюхов приехал на «Чкаловскую рыбалку»

Почётным гостем «Чкаловской рыбалки» стал знаменитый путешественник Федор Конюхов. Он с удовольствием фотографировался и общался с участниками.
— Я вижу здесь настоящие, открытые, счастливые лица, — сказал он. — В больших городах их не увидишь, все в себе, хмурые. Мне нравится чувствовать под ногами лёд, под которым 5 метров воды.
Гости фестиваля задавали путешественнику много вопросов. На вопрос, не страшно ли ему путешествовать в одиночку, Конюхов ответил так:
— Любой человек испытывает страх Божий, и я не исключение. Человек должен испытывать все чувства — страх, боль, любовь, счастье, восторг.
А самое большое счастье для Фёдора Конюхова, по его словам, — благословлять людей, ведь он священник.