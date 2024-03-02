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Фёдор Конюхов приехал на «Чкаловскую рыбалку»

Знаменитый путешественник с удовольствием фотографировался и общался с участниками.

Почётным гостем «Чкаловской рыбалки» стал знаменитый путешественник Федор Конюхов. Он с удовольствием фотографировался и общался с участниками.

— Я вижу здесь настоящие, открытые, счастливые лица, — сказал он. — В больших городах их не увидишь, все в себе, хмурые. Мне нравится чувствовать под ногами лёд, под которым 5 метров воды.

Гости фестиваля задавали путешественнику много вопросов. На вопрос, не страшно ли ему путешествовать в одиночку, Конюхов ответил так:

— Любой человек испытывает страх Божий, и я не исключение. Человек должен испытывать все чувства — страх, боль, любовь, счастье, восторг.

А самое большое счастье для Фёдора Конюхова, по его словам, — благословлять людей, ведь он священник.

туризм и отдых