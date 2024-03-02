Кому может навредить утренняя зарядка

Утренняя зарядка всегда ассоциируется со здоровым образом жизни. Но, как оказалось, в некоторых случаях такие упражнения могут только принести вред. Об этом рассказала врач-терапевт Севинч Алиева, сообщает Zakon.kz.