Кому может навредить утренняя зарядка

По словам специалиста, утренняя зарядка может быть опасна для людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, патологиями суставов и онкологией.
Как отмечено в публикации интернет-изданием «Подмосковье сегодня», также стоит воздержаться от зарядки тем, у кого есть злокачественные новообразования и даже обычная простуда.
Кроме того, зарядка может быть опасна даже для здорового человека, если начать делать упражнения без предварительной подготовки.
«Если приступить к физнагрузкам, только встав с постели, может закружиться голова, подскочить артериальное давление, ускориться пульс. Поэтому сначала лучше умыться и принять душ, выпить воды, съесть сбалансированный завтрак. Тогда зарядка поможет улучшить качество жизни и самочувствие, получить энергию».Севинч Алиева.
Эксперт рекомендует выбирать для утренних разминок простые упражнения, возможно — из йоги. При этом помещение должно быть хорошо проветренным.
Ранее доцент кафедры «Зерна хлебопекарных и кондитерских технологий» Университета РОСБИОТЕХ Роман Кандроков опроверг миф о вреде макарон для фигуры. Ученый заявил, что существуют вполне четкие рекомендации диетологов относительно количества макроэлементов, которые необходимо потреблять каждому человеку с точки зрения здорового питания.