Иксодовые клещи активизировались на территории Беларуси

Стало известно, о том, что в Беларуси после зимней спячки активизировались клещи. О том, что активизировались иксодовые клещи, сообщили в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Эпидемиологи обращают внимание на то, что на Брестчине иксодовые клещи раньше, чем в других регионах Беларуси из-за потепления.
— Короткие зимы способствуют раннему наступлению клещевого сезона, — поясняют специалисты.
И первых клещей в Брестской области зарегистрировали в Каменецком районе уже 31 января (1 экземпляр на флаго/километр). А в первую декаду февраля активных клещей регистрировались уже во многих районах области.
Также сообщается, что в 2023-м к медикам из-за укусов клещей обратились 4166 человек, из которых 1453 — дети.
Специалисты исследовали 2385 клещей, снятых с тела человека. Из них заражены возбудителями Лайм-боррелиоза оказались 26,9%, анаплазмозом — 10,2%, эрлихиозом — 3,8%, вирусом клещевого энцефалита — 1,3%.
Для снижения численности переносчиков клещевых инфекций и предупреждения распространения инфекций, передающихся с укусами клещей, в Беларуси проводят акарицидные обработки в зонах отдыха, летних оздоровительных лагерях, парках, скверах, лесопарковых территориях, агроусадьбах