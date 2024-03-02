В Петербурге, возможно, началась климатическая весна — но все будет зависеть от нюанса

Специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус рассказал о температурной аномалии, в которой сейчас живет Петербург.
С 16 февраля среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму — положительная аномалия в отдельные дни достигала 8°. А с 22 февраля она стала выше нулевой отметки.
Долгосрочное потепление «накопило» Петербургу положительное температурное отклонение в 19°, и это — признак климатической весны.
Однако утверждать, что в Петербурге началась весна, пока нельзя: с высокой вероятностью температура в городе в понедельник понизится, среднесуточная опустится ниже нулевой отметки — и так будет до конца первой декады марта.
«С каждым днём тот самый запас тепла в +19° будет убывать, — пояснил Михаил Леус. — Хватит ли его до возврата более тёплой погоды, покажет время».
Он также отметил, что в случае, если 22 февраля все-таки будет признано началом метеовесны, она бы стала одной из самых ранних: в предыдущие годы это происходило 12, 14 и 24 марта.