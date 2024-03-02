Тестовое голосование перед выборами завершилось в столице

Тестовое голосование перед выборами президента России началось 2 марта в 10:00 и продлится до 14:00. Гражданам предложат ответить на вопрос «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?». Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00. Проголосовать онлайн на mos.ru можно будет с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта.