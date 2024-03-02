Рамадан-2024: как подготовиться, советы и противопоказания

Противопоказано поститься людям с сахарным диабетом 1 типа, так как они инсулинозависимые и им нельзя отказываться от приема препаратов. Не стоит держать уразу людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы — особенно это касается тех, кто перенес инфаркт миокарда. Таким людям, как правило, нужно регулярно принимать антикоагулянты. При любых проблемах с сердцем лучше проконсультироваться с кардиологом.