Рамадан-2024: как подготовиться, советы и противопоказания

АСТАНА, 2 мар — Sputnik. Чуть больше недели осталось до начала священного месяца Рамадан (Рамазан).
В преддверии уразы верующим следует подготовить свой организм к воздержанию от пищи и воды в светлое время суток.
В первые дни у постящихся, даже у тех, кто держит уразу не первый год, может немного ухудшиться самочувствие — это нормально. Обычно наблюдается головокружение, утомляемость, выраженная слабость, которая проходит в течение четырех-пяти дней.
Важно придерживаться правильного питания, включить в рацион больше фруктов, овощей и орехов.
Когда начать подготовку к посту, и как комфортно адаптироваться, читайте в материале Sputnik Казахстан.
Что есть во во время Рамадана
Лучше начать подготовку к посту за 2−3 недели до месяца Рамадан. По возможности ближе к посту лучше отказаться от кофе, так как он провоцирует повышение артериального давления, может вызывать жажду.
Помимо этого, следует исключить из рациона фастфуд, жирную и острую пищу.
Перед приемами пищи нужно выпить воды. Во время сухура — утреннего приема пищи — следует отдавать предпочтение кисломолочным продуктам, легким завтракам. Нагружать организм и переедать не нужно, так как это может ухудшить самочувствие, вызвать жажду.
Перед вечерним намазом постящийся человек обычно ест финики и пьет воду. Затем он в течение 15−20 минут читает намаз. За это время организм успевает подготовиться к приему пищи, который лучше начинать с салатов и легких супов.
За один прием пищи нагружать организм разнообразными блюдами нельзя.
Обычно у постящегося есть 6−7 часов, в течение которых он может есть. Этот промежуток времени нужно поделить для дробного трехразового питания.
Следует исключить сладкое, мучные изделия, так как они могут негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта.
Как выйти из поста после Рамадана
Выходить из поста нужно постепенно. В течение недели или двух рекомендуется питаться умеренно, понемногу добавляя те продукты питания, которые были в рационе у человека до поста. Нужно быть осторожными с мясными продуктами, лучше отдавать предпочтение блюдам из курицы, потому что это легко усваиваемое мясо.
Кому следует воздержаться от уразы во время Рамадана
Противопоказано поститься людям с сахарным диабетом 1 типа, так как они инсулинозависимые и им нельзя отказываться от приема препаратов. Не стоит держать уразу людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы — особенно это касается тех, кто перенес инфаркт миокарда. Таким людям, как правило, нужно регулярно принимать антикоагулянты. При любых проблемах с сердцем лучше проконсультироваться с кардиологом.
К противопоказаниям также можно отнести гипертонические заболевания, повышенное артериальное давление, язвенную болезнь желудка. Не рекомендуется соблюдать пост при обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта. Вообще, обострение любой болезни означает, что человек не сможет соблюдать пост. Но согласно канонам ислама держать уразу можно в любое другое время года, когда это будет позволять здоровье.
Можно ли детям держать уразу
Детям соблюдать уразу лучше с 10−12 лет, потому что до этого возраста их организм еще не окреп. Хотя есть мусульмане, дети которых соблюдают пост с 6−7 лет, поэтому все очень индивидуально.
Для пожилых людей противопоказаний нет, однако у них чаще встречаются хронические заболевания, поэтому они сами для себя решают, нужно ли им поститься. Есть много пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, которые предпочитают держать уразу осенью или зимой, так как это легче — промежуток времени, когда нужно себя ограничивать, уменьшается. Повторюсь — по канонам ислама это допустимо.
Спорт во время уразы
Спорт и физические нагрузки во время уразы лучше ограничить. Строгих запретов нет, но нужно помнить, что организму и так нелегко. В жаркие дни постящимся лучше спортом не заниматься, так как организм обезвожен, нарушается водно-электролитный баланс, кислорода поступает в кровь недостаточно.
В совокупности со спортивными тренировками это может негативно сказаться на организме.