ГПК Беларуси: очереди фур на выезд в Литву продолжают расти

В Госпогранкомитете Беларуси сообщили о том, что очереди фур, выезжающих в Литву из Беларуси, продолжают расти.
Напомним, что Литва закрыла еще два пункта пропуска на границе с Беларусью с 1 марта. Но еще Литва вводит запрет на пересечение границы с Беларусью пешком и на велосипедах.
И в ГПК 2 марта заметили, что на границе Литвы с Беларусью сейчас функционируют только два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся: «Мядининкай» («Каменный Лог» с белорусской стороны) и «Шальчининкай» («Бенякони» в Беларуси).
В белорусском ведомстве подчеркнули, что решение литовский властей спровоцировало рост очередей грузового транспорта на 57% в сравнении с данными на конец февраля.
— Также литовская сторона создала очередные препятствия собственным гражданам, которые желают воспользоваться белорусским безвизом, — указали в пресс-службе.
По данным ГПК, с начала действия безвиза Беларусь посетили около 520 тысяч литовцев.
При этом ГПК Беларуси прогнозирует проблемы с пропуском на границе с Литвой из-за закрытия двух погранпунктов.
И также Латвия хочет ограничить въезд авто на белорусских номерах.
Кроме того, СМИ сообщают, что билеты на автобусы из Минска в Варшаву и Вильнюс резко подорожали с марта.