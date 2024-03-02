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ГПК Беларуси: очереди фур на выезд в Литву продолжают расти

ГПК заявил об увеличения очередей на выезд в Литву из Беларуси.
Источник: Комсомольская правда

В Госпогранкомитете Беларуси сообщили о том, что очереди фур, выезжающих в Литву из Беларуси, продолжают расти.

Напомним, что Литва закрыла еще два пункта пропуска на границе с Беларусью с 1 марта. Но еще Литва вводит запрет на пересечение границы с Беларусью пешком и на велосипедах.

И в ГПК 2 марта заметили, что на границе Литвы с Беларусью сейчас функционируют только два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся: «Мядининкай» («Каменный Лог» с белорусской стороны) и «Шальчининкай» («Бенякони» в Беларуси).

В белорусском ведомстве подчеркнули, что решение литовский властей спровоцировало рост очередей грузового транспорта на 57% в сравнении с данными на конец февраля.

— Также литовская сторона создала очередные препятствия собственным гражданам, которые желают воспользоваться белорусским безвизом, — указали в пресс-службе.

По данным ГПК, с начала действия безвиза Беларусь посетили около 520 тысяч литовцев.

При этом ГПК Беларуси прогнозирует проблемы с пропуском на границе с Литвой из-за закрытия двух погранпунктов.

И также Латвия хочет ограничить въезд авто на белорусских номерах.

Кроме того, СМИ сообщают, что билеты на автобусы из Минска в Варшаву и Вильнюс резко подорожали с марта.