У детского омбудсмана появились новые полномочия и региональные представители

Президент подписал закон о детском омбудсмане.
Теперь проекты законодательных актов, касающихся прав, свобод и законных интересов ребенка, будут в обязательном порядке согласовываться с детским омбудсманом.
Он также может беспрепятственно посещать государственные органы и другие организации, ответственные за заботу и защиту детей — образовательные, воспитательные, медицинские учреждения, центры социально-правовой помощи несовершеннолетним, специализированные учебно-воспитательные заведения, следственные изоляторы.
При нарушении законодательства уполномоченный по правам ребенка может вносить представления руководителям государственных органов и других организаций об устранении выявленных нарушений, их причин и условий, им способствующих.
Руководители организаций и другие должностные лица будут обязаны немедленно принять омбудсмана по вопросам, связанным с его деятельностью.
Доклад детского Омбудсмана ежегодно заслушивается на заседаниях палат Олий Мажлиса.
Также согласно закону представители уполномоченного по правам ребенка появятся в Каракалпакстане, областях и Ташкенте.
Отметим, что закон принят депутатами 15 декабря 2023 года и одобрен сенаторами 9 февраля 2024 года.