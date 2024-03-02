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У детского омбудсмана появились новые полномочия и региональные представители

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Детского омбудсмана наделили новыми полномочиями. Также у него появятся представители в регионах, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Президент подписал закон о детском омбудсмане.

Теперь проекты законодательных актов, касающихся прав, свобод и законных интересов ребенка, будут в обязательном порядке согласовываться с детским омбудсманом.

Он также может беспрепятственно посещать государственные органы и другие организации, ответственные за заботу и защиту детей — образовательные, воспитательные, медицинские учреждения, центры социально-правовой помощи несовершеннолетним, специализированные учебно-воспитательные заведения, следственные изоляторы.

При нарушении законодательства уполномоченный по правам ребенка может вносить представления руководителям государственных органов и других организаций об устранении выявленных нарушений, их причин и условий, им способствующих.

Руководители организаций и другие должностные лица будут обязаны немедленно принять омбудсмана по вопросам, связанным с его деятельностью.

Доклад детского Омбудсмана ежегодно заслушивается на заседаниях палат Олий Мажлиса.

Также согласно закону представители уполномоченного по правам ребенка появятся в Каракалпакстане, областях и Ташкенте.

Отметим, что закон принят депутатами 15 декабря 2023 года и одобрен сенаторами 9 февраля 2024 года.