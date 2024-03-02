В рамках ВФМ стартовал фестиваль «Гастрономическая карта России»

«Это 50-й по счету фестиваль гастрономической карты России. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году мы провели наш первый мобильный гастрономический фестиваль. Здесь же, кстати, в Олимпийском парке. И это наш 50-й по счету фестиваль, самый многочисленный. В 2018 году принимали участие 11 участников-поваров, а здесь сейчас почти 200 человек, 200 поваров со всей России, которые представляют свою кухню», — сказала Шаповалова.