В рамках ВФМ стартовал фестиваль «Гастрономическая карта России»

СИРИУС, 2 мар — РИА Новости. Фестиваль «Гастрономическая карта России» стартовал в Сириусе в рамках Всемирного фестиваля молодежи 2024, в нем принимают участие 200 поваров со всей России, рассказала РИА Новости автор проекта Екатерина Шаповалова.
«Это 50-й по счету фестиваль гастрономической карты России. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году мы провели наш первый мобильный гастрономический фестиваль. Здесь же, кстати, в Олимпийском парке. И это наш 50-й по счету фестиваль, самый многочисленный. В 2018 году принимали участие 11 участников-поваров, а здесь сейчас почти 200 человек, 200 поваров со всей России, которые представляют свою кухню», — сказала Шаповалова.
Она отметила, что повара представят больше 1 тысячи наименований блюд.
По наблюдению корреспондента РИА Новости, на фестивале представлены блюда кухонь практически всех народов России. Столы ломятся от разнообразных угощений, а во главе каждого стоит инсталляция, посвященная региону. Все желающие могут попробовать интересующие блюда и расспросить поваров о способах их приготовления.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.