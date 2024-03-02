В Австралии началось досрочное голосование на выборах президента России

Досрочное голосование на выборах президента РФ будет организовано в Австралии еще 9 марта — в Брисбене, Мельбурне и Перте с 08:00 до 20:00 по местному времени (с 01:00 до 13:00 мск в Брисбене, с 00:00 до 12:00 мск в Мельбурне и с 03:00 до 15:00 мск в Перте). А 17 марта 2024 года избирательные участки будут открыты в зданиях посольства в Канберре и генерального консульства РФ в Сиднее. Работать они будут также с 08:00 до 20:00 по местному времени (с 00:00 до 12:00 мск).