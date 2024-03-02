Переход на единый часовой пояс не повлияет на рост счетов за свет в Казахстане — ДКРЕМ

«Значительного увеличения оплаты за электроснабжение не ожидается. Оплата за потребление электроэнергии производится согласно показаниям приборов учета», — сказано в сообщении.
Незначительное влияние на уровень потребления электроэнергии объяснили тем, что увеличение потребления в вечернее время компенсируется сокращением потребления утром.
«Переход на единый часовой пояс не отразится на затратах энергоснабжающих организаций, соответственно не является основанием для изменения цен на электроснабжение», — заявили в ДКРЕМ.
Казахстан перешел на единый часовой пояс. В 00.00 в ночь на 1 марта во всех регионах Казахстана, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей стрелки часов были переведены на один час назад.
Напомним, что ранее карагандинцы жаловались на возможный рост оплаты за свет из-за перевода часов.