Переход на единый часовой пояс не повлияет на рост счетов за свет в Казахстане — ДКРЕМ

Казахстан перешел на единый часовой пояс. В 00.00 в ночь на 1 марта во всех регионах Казахстана, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей стрелки часов были переведены на один час назад.