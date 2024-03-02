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Переход на единый часовой пояс не повлияет на рост счетов за свет в Казахстане — ДКРЕМ

Караганда. 2 марта. КазТАГ — Переход на единый часовой пояс существенно не повлияет на уровень потребления электроэнергии, сообщает департамент комитета по регулированию естественных монополий по Карагандинской области.

«Значительного увеличения оплаты за электроснабжение не ожидается. Оплата за потребление электроэнергии производится согласно показаниям приборов учета», — сказано в сообщении.

Незначительное влияние на уровень потребления электроэнергии объяснили тем, что увеличение потребления в вечернее время компенсируется сокращением потребления утром.

«Переход на единый часовой пояс не отразится на затратах энергоснабжающих организаций, соответственно не является основанием для изменения цен на электроснабжение», — заявили в ДКРЕМ.

Казахстан перешел на единый часовой пояс. В 00.00 в ночь на 1 марта во всех регионах Казахстана, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей стрелки часов были переведены на один час назад.

Напомним, что ранее карагандинцы жаловались на возможный рост оплаты за свет из-за перевода часов.