Собянин открыл Дворец тенниса в Лужниках

Пятиэтажное здание площадью 36 тыс. кв. м. сконструировано в виде призмы. Впервые среди подобных объектов для создания яркого «космического» архитектурного образа здания было использовано наклонное витражное остекление. С верхних этажей открывается живописный вид на Москву-реку и Нескучный сад. Инфраструктура нового Дворца тенниса предоставляет широчайшие возможности для занятий теннисом и другими видами спорта, а также для отдыха и восстановления после тренировок. На теннисных кортах установлено современное оборудование мирового уровня, в том числе видеоаналитическая система TrackTennis. На прилегающей к Дворцу тенниса территории размещены объекты сезонного использования. Ежедневно Дворец тенниса «Лужники» смогут посещать порядка 3 тыс. любителей спорта и здорового образа жизни. Для льготных категорий граждан предусмотрены скидки. Юные спортсмены могут записаться в детскую теннисную школу. По оценкам, в Москве теннисом занимаются свыше 54 тыс. человек.