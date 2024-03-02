Желтый уровень погодной опасности на Южном Урале продлен на сутки

По классификации Гидрометцентра России этот уровень означает «погода потенциально опасна».
«Основание: местами туман, на дорогах гололедица, в отдельных районах изморозь. Период предупреждения: с 20 часов 2 марта до 20 часов 3-го», — следует из Прогностической карты предупреждений по УрФО.
По данным местных синоптиков, 3 марта в Челябинской области сохранится переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туманы, изморозь, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный 4−9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.
«Температура воздуха ночью минус 6−11, в горах и низинах — до 20, днем в воскресенье будет от минус 2 до плюс 3, в низинах — до 6 градусов», — говорится в прогнозе.
В приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 14 часов 3 марта в Челябинске, Коркино, Златоусте, Аше, Сатке, Карабаше, до 19 часов 4 марта в Магнитогорске действует предупреждение о повышенном загрязнении воздуха (НМУ первой степени).