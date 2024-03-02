Скончался актер БДТ Валерий Ивченко

Народный артист России и Украины, лауреат Госпремии Валерий Ивченко скончался в Петербурге 2 марта — сообщает Большой драматический театр, в труппе которого он состоял с 1983 года.
Ивченко был актером театра и кино. Он играл центральные роли в спектаклях Товстоногова «Смерть Тарелкина», «На всякого мудреца довольно простоты», «На дне», «Ревизор», а также в постановках Темура Чхеидзе («Коварство и любовь», «Салемские колдуньи», «Борис Годунов», «Дом, где разбиваются сердца», «Мария Стюарт») и других. Появлялся на экране в фильмах и сериалах «Поезд чрезвычайного назначения», «Сказка про влюблённого маляра», «Замри, умри, воскресни», «Сирано де Бержерак», «Адвокат (Убийство на Монастырских прудах)», «Брежнев», «Дом на набережной».
Артист был родом из Купянска Харьковской области. Окончил студию при Харьковском драматическом театре им. Шевченко, затем Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого в 1978 году. До БДТ играл в театрах Харькова и Киева.
«Я вырос в сложной семье, где культура не особенно насаждалась, но через радио, мальчишкой, я знал всю классическую оперу, — рассказывал он в интервью “Фонтанке”. — Я любил читать, да. Но я заслушивался радиозаписями спектаклей МХАТа. Потому что тогда культура входила в жизнь человека не беспорядочно, а как система».
В последние годы в БДТ Валерий Ивченко был задействован в спектаклях «Алиса» с Алисой Фрейндлих в постановке Андрея Могучего, где играл Шляпника, и в собственном моноспектакле «Кроткая» по повести Достоевского.