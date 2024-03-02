Скончался актер БДТ Валерий Ивченко

«Я вырос в сложной семье, где культура не особенно насаждалась, но через радио, мальчишкой, я знал всю классическую оперу, — рассказывал он в интервью “Фонтанке”. — Я любил читать, да. Но я заслушивался радиозаписями спектаклей МХАТа. Потому что тогда культура входила в жизнь человека не беспорядочно, а как система».