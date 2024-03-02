В Астане на уборку снега вышли более 2,3 тыс. дорожных рабочих

АЛМАТЫ, 2 мар — Sputnik. Коммунальные службы Астаны продолжают усиленную борьбу со снегом во всех пяти районах города, сообщает пресс-служба акимата города.
С утра 2 марта в уборке снега в Астане задействованы более 2,3 тыс. дорожных рабочих и свыше 1,2 тыс. единиц спецтехники.
За прошедшую ночь с 1 по 2 марта из города вывезли 25 тыс. кубометров снега или 1,9 тыс. рейсов большегрузов.
С начала зимнего периода 414 тыс. грузовиков на полигоны вывезли более 5,6 млн кубометров снега.
Напомним, в Астане действует несколько снежных полигонов. Все они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, видеонаблюдением и освещением.