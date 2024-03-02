Участвовать во «Всемирных играх дружбы» в Екатеринбурге планируют 15 стран

По словам господина Сорокина, уже согласованы все виды спорта, определены все объекты. Сейчас началась пригласительная кампания. «Уже как минимум представители 15 стран откликнулись в разных видах спорта. У нас не политическое соревнование, поэтому мы приглашаем не страны, а спортсменов, представляющих свои страны», — рассказал он.



В октябре президент Владимир Путин подписал указ о проведении международных соревнований «Всемирные игры дружбы», они пройдут в Москве и Екатеринбурге в этом году. Тогда оргкомитету было поручено в 2024 году за два месяца разработать и утвердить план основных мероприятий, связанных с проведением соревнований. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, число участников составит 5,5 тыс. человек, общий фонд призовых — 4,6 млрд руб.