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Участвовать во «Всемирных играх дружбы» в Екатеринбурге планируют 15 стран

На участие во «Всемирных играх дружбы», которые пройдут в Екатеринбурге и Москве, заявились минимум 15 стран. Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета турнира Алексей Сорокин, передает ТАСС.

По словам господина Сорокина, уже согласованы все виды спорта, определены все объекты. Сейчас началась пригласительная кампания. «Уже как минимум представители 15 стран откликнулись в разных видах спорта. У нас не политическое соревнование, поэтому мы приглашаем не страны, а спортсменов, представляющих свои страны», — рассказал он.

В октябре президент Владимир Путин подписал указ о проведении международных соревнований «Всемирные игры дружбы», они пройдут в Москве и Екатеринбурге в этом году. Тогда оргкомитету было поручено в 2024 году за два месяца разработать и утвердить план основных мероприятий, связанных с проведением соревнований. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, число участников составит 5,5 тыс. человек, общий фонд призовых — 4,6 млрд руб.

Путин Владимир