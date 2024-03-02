ГАИ предупредила об усилении контроля на дорогах Беларуси

Сообщается, что наряды ДПС отработают дороги местного значения по пресечению грубых нарушений ПДД водителями, велосипедистами и пешеходами — особенно в темное время суток. Повышенное внимание уделят пресечению фактов пьяного вождения, управления ТС бесправниками. На контроле будут правила маневрирования и обгона, скоростной режим, проезд пешеходных переходов.