ГАИ предупредила об усилении контроля на дорогах Беларуси

Госавтоинспекция предупредила об усилении контроля на дорогах Беларуси в выходные, сообщил 2 марта телеграм-канал МВД.
Сообщается, что наряды ДПС отработают дороги местного значения по пресечению грубых нарушений ПДД водителями, велосипедистами и пешеходами — особенно в темное время суток. Повышенное внимание уделят пресечению фактов пьяного вождения, управления ТС бесправниками. На контроле будут правила маневрирования и обгона, скоростной режим, проезд пешеходных переходов.
— Усилен контроль и за соблюдением правил безопасной перевозки пассажиров, — подчеркнули в пресс-службе.
Водителей попросили быть внимательными, отказаться от обгонов и лишних маневров в связи с увеличением интенсивности дорожного движения с потеплением. Указали на важность обеспечения безопасной перевозки детей и других пассажиров.
— Пешеходам необходимо обозначиться в темноте, вести себя предсказуемо для водителей при пересечении проезжей части, — добавили в ГАИ.