Делегация из Молдовы на фестивале в Сочи: настроены на братские связи с Россией

«Общаясь с ребятами их разных стран, континентов мы были, во-первых, приятно удивлены тем, что о нашей стране много знают хорошего и достойного. Мы со своей стороны стараемся оправдать это высокое доверие к нам. Особенно приятно общаться с ребятами из СНГ из братских республик, потому что сейчас очень много недостоверной информации о тех событиях, которые происходят у нас в стране», — отметил алексей Петрович.