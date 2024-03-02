Делегация из Молдовы на фестивале в Сочи: настроены на братские связи с Россией

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik.Молдавский народ настроен на конструктив, на мирные, добрые, братские связи с Российской Федерацией, со странами СНГ, и площадка Всемирного фестиваля молодежи предоставляет возможность эту информацию донести, заявил глава Национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович.
Молдавская делегация в составе более чем 300 человек прибыла в Сочи для участия в фестивале, однако, как рассказал Алексей Петрович, дорога не была легкой. Он отметил, что часть делегации добиралась автобусами, часть рейсами с пересадками в Турции или других странах. Участники фестиваля из Молдовы привезли в подарок конфеты, а также мэрцишоры.
«Будем вручать мэрцишоры нашим товарищам и коллегам, как символ весны, символ наступления перемен», — отметил Петрович.
По его словам, он второй раз принимает участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи.
«Ребята, которые принимают участие в мероприятиях здесь, через несколько лет станут руководящей элитой в своих странах. И вот знакомясь на этих мероприятиях они как раз закладывают то будущее сотрудничество между странами, которое действительно будет нацелено на мир, взаимодействие, благосостояние не только конкретно наших стран, но и всего человечества», — отметил он.
Говоря об участии в фестивале в целом, участники из Молдовы подчеркивают важность взаимодействия с молодежью из других стран, которая выступает за мир.
«Общаясь с ребятами их разных стран, континентов мы были, во-первых, приятно удивлены тем, что о нашей стране много знают хорошего и достойного. Мы со своей стороны стараемся оправдать это высокое доверие к нам. Особенно приятно общаться с ребятами из СНГ из братских республик, потому что сейчас очень много недостоверной информации о тех событиях, которые происходят у нас в стране», — отметил алексей Петрович.
Он подчеркнул, что Молдова настроена на конструктивные, мирные, добрые, братские связи с Россие и странами СНГ.
«Как раз на площадках форума у нас есть возможность эту информацию донести, заявить о своем миролюбивом подходе, о своем желании сохранять наши неразрывные многовековые связи с нашими братскими республиками», — подчеркнул Петрович.
Всемирный фестиваль Молодежи в Сочи проходит с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
На протяжении всего фестиваля будут проходить образовательные, культурные, научные и спортивные мероприятия.
Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидеть выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам провести время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами и другими участниками.
В ВФМ принимают участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтёрства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и других. Лидерами по количеству участников стали Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Бразилия, Сербия, Южная Осетия, Алжир, Египет, Абхазия, Пакистан.
Молдову представят более 300 делегатов.