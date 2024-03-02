Руководители госорганов проведут в марте личные приемы граждан в Совмине

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители государственных органов проведут в марте в Совете Министров личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.



Заместитель премьер-министра Леонид Заяц проведет прием граждан 6 марта, председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич — 13 марта, министр энергетики Виктор Каранкевич — 15 марта, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Шлычков — 20 марта.



Личный прием граждан министром информации Владимиром Перцовым запланирован на 25 марта, министром антимонопольного регулирования и торговли Алексеем Богдановым — на 27 марта, министром связи и информатизации Константином Шульганом — на 29 марта.



Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи, а заместителями премьер-министра — только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса. Прием проводится с 10.00 по адресу: Минск, ул. Советская, 9, комната 103.-0-