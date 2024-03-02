Минтранспорта планирует снизить минимальный возраст водителей автобусов

«Мы надеемся, что в первом полугодии пройдем Мажилис и к августу вопрос решится. Там заложено такое решение: возраст снижается до 23 лет, а требование по наличию стажа для категории D1 — с 3 лет до 1 года. Я знаю, что это не самое желаемое решение, но пока так. Мы проанализировали: до 2014 года на категорию D на протяжении 3-х лет училось по 84 тыс. человек, а после ужесточения требований число обучающихся на водителя автобуса сократилось до 4 тыс. человек. Это катастрофически мало. Когда мы показали эту цифру, спикер Мажилиса нас понял и поддержал», — сказал министр, отвечая на вопросы предпринимателей в сфере пассажирских перевозок.