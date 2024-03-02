Минтранспорта планирует снизить минимальный возраст водителей автобусов

В частности, министерство предлагает снизить требуемый возраст до 23 лет, а требование по наличию стажа для категории D1 — с 3 лет до 1 года, рассказал глава ведомства Марат Карабаев во время рабочей поездки в Алматинскую область.
По его данным, до 2014 года на категорию D на протяжении 3-х лет училось по 84 тыс. человек, а после ужесточения требований число обучающихся на водителя автобуса сократилось до 4 тыс. человек.
«Мы надеемся, что в первом полугодии пройдем Мажилис и к августу вопрос решится. Там заложено такое решение: возраст снижается до 23 лет, а требование по наличию стажа для категории D1 — с 3 лет до 1 года. Я знаю, что это не самое желаемое решение, но пока так. Мы проанализировали: до 2014 года на категорию D на протяжении 3-х лет училось по 84 тыс. человек, а после ужесточения требований число обучающихся на водителя автобуса сократилось до 4 тыс. человек. Это катастрофически мало. Когда мы показали эту цифру, спикер Мажилиса нас понял и поддержал», — сказал министр, отвечая на вопросы предпринимателей в сфере пассажирских перевозок.
Министр отметил, что в прошлом году эти вопросы поднимались в ряде регионов и им было обещано решение в первом полугодии 2024 года. Однако депутаты Мажилиса тогда не поддержали министерство и теперь вопрос инициирован заново.
Также он встретился с представители сферы грузовых автоперевозок. Они предложили обсудить усиление контроля за перевесом грузовых автомобилей и несправедливую систему выдачи иностранных бланков разрешений для осуществления международных грузоперевозок.
В ответ на обвинения в адрес министерства Карабаев сообщил, что в скором времени ведомство поставит заслон незаконной перепродаже ИБР.
«Вокруг “дозволов” образовался теневой бизнес. Продажа бланков идет не со стороны сотрудников комитета, а от одних транспортных компаний другим. Мы дважды в Алматы проводили открытые обсуждения. По итогам, кто исторически в начале года получал 50% всех бланков, те и дальше хотят их получать. То есть, они для себя создали привилегированные условия. Это неправильно. Поэтому мы хотим изменить методику», — сказал глава транспортного ведомства.
По его словам, в первую очередь министерство устранит принцип приоритетности, чтобы бланки могли получать все, у кого есть конкретные грузы. При этом бланки станут именными чтобы предотвратить перепродажу.
«Отдельные лица, которые давно окопались на теневом рынке, не согласны с этим и организовали информационное давление на министерство. Но, мы доведем начатое до конца. Потому, что должен быть порядок. Доступ к бланкам должен быть равным для всех: и для мелких, и для средних, и для крупных компаний», — подчеркнул Карабаев.
Также министр ознакомился с работой ДЭУ БАКАД и посетил участок дороги «Алматы — Узынагаш», где планируется строительство транспортных развязок.
С 1 марта 2024 года в восьми регионах Казахстана будет введено ограничение для большегрузов.