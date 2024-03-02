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Персидский дворец обнаружили археологи в Бахчисарае

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости Крым. Предположительно элементы персидского дворца найдены археологами во время реставрации на объектах Ханского дворца в Бахчисарае. Об этом журналистам сообщила министр культуры Крыма Татьяна Манежина.
Источник: РИА "Новости"

«Когда начинаем проводить археологические раскопки, то обнаруживаем уникальные предметы. То, что мы обнаружили, скорее всего, это персидский дворец, который в XVI веке стоял на территории Ханского дворца», — рассказала министр во время рабочей поездки в Ханский дворец.

Татьяна Манежина напомнила, что комплекс состоит из 16 объектов. Реставрация шести из них уже завершена, четыре объекта сейчас принимаются в эксплуатацию, еще на шести продолжаются работы. Досрочно уже сданы два главных объекта: гарем и мечеть.

«Благодаря пристальному вниманию резидента РФ Владимира Путина за 10 лет Крыму было выделено на ремонтные работы учреждений культуры 5 млрд 900 млн рублей. Это колоссальные средства», — сообщила Татьяна Манежина.

За это время, по словам министра, на полуострове отремонтировали 161 объект: музыкальные школы, музеи, библиотеки и в том числе комплексы объекты культурного наследия. Один и главных таких объектов — Ханский дворец.

По словам Манежиной, сейчас археологи начали работу по музеефикации — проводят преобразование памятников истории и культуры, а также природных объектов в объекты музейного показа.

В апреле 2022 года Манежина заявляла, что на сохранение объектов ансамбля Ханского дворца предусмотрено около 2 млрд рублей.

Ханский дворец в Бахчисарае является бывшей резиденцией крымских ханов. Это единственный сохранившейся в Российской Федерации памятник крымскотатарской архитектуры указанного периода. Архитектурный стиль дворца продолжает традиции османской архитектуры XVI—XVII вв.еков.

археология