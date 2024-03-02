Персидский дворец обнаружили археологи в Бахчисарае

«Когда начинаем проводить археологические раскопки, то обнаруживаем уникальные предметы. То, что мы обнаружили, скорее всего, это персидский дворец, который в XVI веке стоял на территории Ханского дворца», — рассказала министр во время рабочей поездки в Ханский дворец.
Татьяна Манежина напомнила, что комплекс состоит из 16 объектов. Реставрация шести из них уже завершена, четыре объекта сейчас принимаются в эксплуатацию, еще на шести продолжаются работы. Досрочно уже сданы два главных объекта: гарем и мечеть.
«Благодаря пристальному вниманию резидента РФ Владимира Путина за 10 лет Крыму было выделено на ремонтные работы учреждений культуры 5 млрд 900 млн рублей. Это колоссальные средства», — сообщила Татьяна Манежина.
За это время, по словам министра, на полуострове отремонтировали 161 объект: музыкальные школы, музеи, библиотеки и в том числе комплексы объекты культурного наследия. Один и главных таких объектов — Ханский дворец.
По словам Манежиной, сейчас археологи начали работу по музеефикации — проводят преобразование памятников истории и культуры, а также природных объектов в объекты музейного показа.
В апреле 2022 года Манежина заявляла, что на сохранение объектов ансамбля Ханского дворца предусмотрено около 2 млрд рублей.
Ханский дворец в Бахчисарае является бывшей резиденцией крымских ханов. Это единственный сохранившейся в Российской Федерации памятник крымскотатарской архитектуры указанного периода. Архитектурный стиль дворца продолжает традиции османской архитектуры