Персидский дворец обнаружили археологи в Бахчисарае

Татьяна Манежина напомнила, что комплекс состоит из 16 объектов. Реставрация шести из них уже завершена, четыре объекта сейчас принимаются в эксплуатацию, еще на шести продолжаются работы. Досрочно уже сданы два главных объекта: гарем и мечеть.