Власти Самары ответили жалующимся на запах от крематория для животных

Жители 116 км Куйбышевского района Самары пожаловались в соцсетях на запах и неприятные ощущения. По мнению Владимира В., автора жалобы, источником проблем является крематорий для утилизации животных и биологических отходов, расположенный по адресу Гаражный проезд, 5. Страдают же, по его утверждениям, жители нескольких домов на соседней улице Хасановской и дачники близлежащего СНТ.