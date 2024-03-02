Власти Самары ответили жалующимся на запах от крематория для животных

Жители 116 км Куйбышевского района Самары пожаловались в соцсетях на запах и неприятные ощущения. По мнению Владимира В., автора жалобы, источником проблем является крематорий для утилизации животных и биологических отходов, расположенный по адресу Гаражный проезд, 5. Страдают же, по его утверждениям, жители нескольких домов на соседней улице Хасановской и дачники близлежащего СНТ.
«Жилые дома находятся на расстояние 50!!! метров от них. Просим провести проверку. Сжигают они вечерами и всю ночь, дышать нечем, кашель и першение в горле не прекращаются, запахи просто невыносимые», — возмущенно описал он ситуацию.
По словам Владимира, обращение в администрацию Куйбышевского района осталось без ответа.
Департамент городского хозяйства заявил, что разрешение на деятельность у предпринимателя есть, Роспотребнадзор выдал заключение «Экопарнеру» о соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам. Но они направили дополнительное предупреждение собственнику о том, что загрязнение воздуха недопустимо.
Областной департамент ветеринарии ответил, что вопросами размещения крематория по утилизации животных относится к Россельхознадзору, в его адрес департамент также направил письмо с просьбой принять меры.