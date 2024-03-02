Уфу посетил знаменитый гроссмейстер Сергей Карякин

«Российские спортсмены испытывают определенные притеснения. К примеру, наши шахматисты вынуждены выступать под флагом ФИДЕ, а не под национальным триколором. Для меня подобные требования организаторов неприемлемы. Из-за них я не стал играть на Кубке мира. Но от борьбы за титул чемпиона мира по классическим шахматам я не отказываюсь, конечно. Карлсен — самый сложный соперник в моей карьере. Он сильнейший шахматист в мире уже много лет. Партии, что я у него выиграл, запомнятся мне на всю жизнь. Не осуждаю тех, кто играет под флагом ФИДЕ. Но в условиях проведения СВО, считаю, важно быть вместе со своей страной».