Уфу посетил знаменитый гроссмейстер Сергей Карякин

В качестве соперников в Уфе выступили руководители предприятий, депутаты, чиновники и просто любители игры.
В Уфе гроссмейстер не в первый раз.
«Здесь живет мой тренер, гроссмейстер Денис Хисматуллин. Тесно общаемся с Федерацией шахмат РБ. Знаю, что здесь есть сильные шахматисты, проводятся интересные турниры. Надеюсь, в республике появятся скоро и новые мастера», — заявил Сергей Карякин. Также он пообщался с уфимцами, ответив на их вопросы. Так, он сообщил, что буквально перед поездкой в Башкирию посетил зону СВО и, в частности, недавно освобожденную Авдеевку. По поводу возможного реванша со шведом Магнусом Карлсеном за мировую шахматную корону Карякин сказал, что не все зависит от одного его желания.
«Российские спортсмены испытывают определенные притеснения. К примеру, наши шахматисты вынуждены выступать под флагом ФИДЕ, а не под национальным триколором. Для меня подобные требования организаторов неприемлемы. Из-за них я не стал играть на Кубке мира. Но от борьбы за титул чемпиона мира по классическим шахматам я не отказываюсь, конечно. Карлсен — самый сложный соперник в моей карьере. Он сильнейший шахматист в мире уже много лет. Партии, что я у него выиграл, запомнятся мне на всю жизнь. Не осуждаю тех, кто играет под флагом ФИДЕ. Но в условиях проведения СВО, считаю, важно быть вместе со своей страной».
Сергей Карякин стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат, он получил этот титул, когда ему было всего 12 лет. Внесен в Книгу рекордов Гиннеса. Обладатель Кубка мира ФИДЕ 2015 года. Чемпион мира по быстрым шахматам, блицу, двукратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России (2013 и 2019 годы).