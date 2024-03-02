В Краснодаре 6 марта включат сирены

Запуск электросирен назначен на 10:40. В 10:43 в эфирах теле и радио каналов прозвучит специальное сообщение.



«Звук сирены — предупредительный сигнал гражданской обороны об опасности, который означает — “Внимание всем!”», — говорится в сообщении.



Ранее проверку систем оповещения населения проводили на территории Афипского НПЗ. В связи с этим, жителей и гостей Краснодара призвали соблюдать спокойствие.