Миру нужны такие события, как ВФМ, считает активист из Германии

По его словам, окружение было не в восторге от самой идеи поездки в Сириус. «Они, конечно, удивляются: “Как можно в это время ехать в Россию?”. Я им с аргументами объясняю, что эти фестивали нужны, они вне политики, они наоборот за дружбу, чтобы объединить все народы. Только поэтому нужно поддержать это» , — рассказал он.