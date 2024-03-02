Миру нужны такие события, как ВФМ, считает активист из Германии

СИРИУС, 2 мар — РИА Новости. Родившийся в Омске активист из Германии Эдуард Витершпан рассказал РИА Новости о своих позитивных впечатлениях о Всемирном фестивале молодежи в Сириусе, а также о том, что его пытались убедить на него не ехать, но он уверен, что подобные мероприятия нужны всем: они вне политики и призваны объединять людей разных национальностей со всего мира.
«Классно. В шоке от позитивных эмоций, потому что очень много людей, много народностей», — сказал Эдуард в беседе с агентством.
Он добавил, что живет сейчас в Германии, во Франкфурте-на-майне, где проживают представители разных этносов, но они почти полностью ассимилировались. «А здесь люди приезжают со своей культурой. Они настоящие, можно так сказать», — подчеркнул гость из Германии.
«Я родом на самом деле из Омска, из России, у меня здесь живут родственники. Моя жена из России, ее родители проживают недалеко отсюда (от Сириуса — ред.), поэтому я регулярно бываю в РФ, особенно в Калининграде и в Москве», — сообщил он.
Эдуард рассказал, что в Германии занимается активизмом в поддержку России. «Проводил несколько несколько митингов против русофобии. Когда учился в магистратуре, один одногруппник отказался со мной делать работу из-за того, что у меня есть своя позиция, что я поддерживаю Россию», — отметил активист.
По его словам, окружение было не в восторге от самой идеи поездки в Сириус. «Они, конечно, удивляются: “Как можно в это время ехать в Россию?”. Я им с аргументами объясняю, что эти фестивали нужны, они вне политики, они наоборот за дружбу, чтобы объединить все народы. Только поэтому нужно поддержать это» , — рассказал он.
Эдуард подчеркнул, что аналогов Всемирного фестиваля молодежи «нигде нет», кроме России. «Очень классная организация, атмосфера, настроение людей — просто вау. Я хожу здесь переполненный эмоциями», — заключил активист.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.