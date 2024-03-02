В Самарской области в 2024 году ожидается прохладный март

Ночью 3 марта 2024 года температура воздуха составит от минус 11 до минус 16 градусов. Днем — от минус 1 до минус 6. Ветер будет неустойчивым, слабым.
Ночью 4 и 5 марта температура воздуха составит от минус 12 до минус 17 градусов, днем — от минус 1 до минус 6 градусов. Ветер юго-западный 3−8 м/с.
Как сообщает Приволжское УГМС, Гидрометцентра России прогнозирует среднюю месячную температуру в регионе на 0,4−0,6 градусов ниже средних многолетних значений. Месячное количество осадков в марте предполагается около нормы.