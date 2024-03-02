В Сириусе презентовали тюменскую любовь, креатив и море

«Всемирный фестиваль молодежи — самая подходящая площадка, чтобы презентовать наш межвузовский кампус, в том числе иностранным гостям», — написал в своем телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.
Проект представили на стенде в виде макета и интерактивного монитора, кампус реализуется в рамках нацпроекта «Наука и университеты» по поручению президента РФ. Как отметил губернатор, здесь будут рады студентам из соседних регионов и других государств.
Также губернатору провели экскурсию. Он оценил экспозицию «Любовь. Креатив. Море», посвященную Тюмени. Зона любви отражает счастье людей: по данным ВЦИОМ, 9 из 10 тюменцев счастливы жить в своем регионе. В зоне креатива расположились флагманы молодежной политики: мультицентры и креативные проекты. Последняя территория презентует город как термальную столицу России. А в арт-пространстве «Россия в миниатюре» Тюмень представила один из главных городских символов — мост влюбленных.
Напомним, что глава Тюменской области Александр Моор поддержал инициативу президента России создать нацпроект «Семья».
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.