В Сириусе презентовали тюменскую любовь, креатив и море

Также губернатору провели экскурсию. Он оценил экспозицию «Любовь. Креатив. Море», посвященную Тюмени. Зона любви отражает счастье людей: по данным ВЦИОМ, 9 из 10 тюменцев счастливы жить в своем регионе. В зоне креатива расположились флагманы молодежной политики: мультицентры и креативные проекты. Последняя территория презентует город как термальную столицу России. А в арт-пространстве «Россия в миниатюре» Тюмень представила один из главных городских символов — мост влюбленных.