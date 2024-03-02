Путин дал старт Всемирному фестивалю молодёжи

А ранее Life.ru писал, что во Всемирном фестивале молодёжи примет участие более 90 тысяч человек. Мероприятие стартовало 1 марта и продлится ровно неделю. Экипировку для участников фестиваля презентовали в день старта международного мероприятия в университете «Сириус». Авторами коллекции стала семейная пара — Тарас и Татьяна Шарыга.