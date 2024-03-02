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Путин дал старт Всемирному фестивалю молодёжи

Президент России Владимир Путин дал официальный старт Всемирному фестивалю молодёжи (ВФМ) на территории «Сириуса» в Сочи. Видеообращение лидера РФ к участникам показали во время церемонии открытия в международном моле «Арт. Молодость». Площадку для фестиваля предоставил дворец спорта «Большой».

«Объявляю Всемирный фестиваль молодёжи открытым», — указал Путин.

По словам главы государства, Россия верит в молодых людей и развивается для того, чтобы она всегда была страной возможностей для молодёжи.

А ранее Life.ru писал, что во Всемирном фестивале молодёжи примет участие более 90 тысяч человек. Мероприятие стартовало 1 марта и продлится ровно неделю. Экипировку для участников фестиваля презентовали в день старта международного мероприятия в университете «Сириус». Авторами коллекции стала семейная пара — Тарас и Татьяна Шарыга.

Путин Владимир