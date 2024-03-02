Более 14 тыс заявок подано за сутки на президентскую программу «Время героев»

Прошли сутки с начала приема заявок на образовательную программу «Время героев», о старте которой объявил в своем послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин.
Ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал о большом интересе к участию в образовательной программе.
«Уже первые сутки набора участников показали, насколько востребована новая инициатива Президента России. Многие люди, которые сегодня защищают страну с оружием в руках, не всегда были военнослужащими. Они трудились в строительстве, в промышленной сфере, в сельском хозяйстве, на государственной и муниципальной службе, были компьютерщиками, юристами, врачами и учителями. И среди профессиональных военнослужащих много тех, кто имеет лидерские качества, высокий управленческий потенциал. Программа “Время героев” дает всем им уникальную возможность для роста и развития, для реализации себя в служении России уже в новом качестве — в мирной жизни», — сказал Комиссаров.
Сайт программы «Время героев» работает в штатном режиме. На все поступающие вопросы претенденты получают ответы. Так, одним из самых часто задаваемых стал вопрос, имеют ли право подавать заявку на участие в программе лица, принимавшие участие в СВО, но в настоящий момент уже уволенные в запас. Организаторы разъяснили, что все участники специальной военной операции, как в настоящий момент находящиеся в зоне СВО, так и ранее участвовавшие в её проведении, в том числе уже уволенные с военной службы, имеют право на участие в программе «Время героев».
Регистрация участников продлится до 8 апреля.