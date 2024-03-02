Более 14 тыс заявок подано за сутки на президентскую программу «Время героев»

«Уже первые сутки набора участников показали, насколько востребована новая инициатива Президента России. Многие люди, которые сегодня защищают страну с оружием в руках, не всегда были военнослужащими. Они трудились в строительстве, в промышленной сфере, в сельском хозяйстве, на государственной и муниципальной службе, были компьютерщиками, юристами, врачами и учителями. И среди профессиональных военнослужащих много тех, кто имеет лидерские качества, высокий управленческий потенциал. Программа “Время героев” дает всем им уникальную возможность для роста и развития, для реализации себя в служении России уже в новом качестве — в мирной жизни», — сказал Комиссаров.