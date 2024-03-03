Патриарх Кирилл посетил Всемирный фестиваль молодежи

Во время посещения Всемирного фестиваля молодежи патриарх Кирилл встретился с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Чернышенко, а также гостями и участниками фестиваля, рассказавшими предстоятелю РПЦ о значимости ВМФ для прибывших из десятков стран мира молодежи и значимости подобных форумов.
Патриарх Кирилл дал высокую оценку организации и проведению международного молодежного фестиваля в Краснодарском крае.
«Помогай вам Бог, дорогие мои. Самое главное — уверенность в правильном выборе», — сказал патриарх Кирилл.
РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.