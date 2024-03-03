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Патриарх Кирилл посетил Всемирный фестиваль молодежи

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу посетил Всемирный фестиваль молодежи (ВМФ-2024), проходящий с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае, следует из видео, предоставленного журналистам патриаршей пресс-службой.
Источник: © РИА Новости

Во время посещения Всемирного фестиваля молодежи патриарх Кирилл встретился с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Чернышенко, а также гостями и участниками фестиваля, рассказавшими предстоятелю РПЦ о значимости ВМФ для прибывших из десятков стран мира молодежи и значимости подобных форумов.

Патриарх Кирилл дал высокую оценку организации и проведению международного молодежного фестиваля в Краснодарском крае.

«Помогай вам Бог, дорогие мои. Самое главное — уверенность в правильном выборе», — сказал патриарх Кирилл.

РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.