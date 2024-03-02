Пирожки по соседству с мусоркой. В Ташкенте прикрыли незаконную торговую точку по продаже выпечки

Сотрудники районной СЭС выяснили, что некий гражданин Мадалов У. А. установил объект для продажи пирожков и другой выпечки не только незаконно, но и не в положенном месте, рядом с пунктом сбора бытовых отходов. При этом продукция выпекалась не здесь, а завозилась. Торговая точка, где хранилась и продавалась выпечка, не отвечала даже самым минимальным санитарным требованиям. Кроме того, отсутствовало и разрешение на торговлю.