Пирожки по соседству с мусоркой. В Ташкенте прикрыли незаконную торговую точку по продаже выпечки

Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья отреагировал на сообщение в соцсетях о нарушении. В группе «Юнусабадцы» в Фейсбуке появилась информация о том, что около 273-й школы на Юнусабаде продают пирожки рядом с мусоркой.
Сотрудники районной СЭС выяснили, что некий гражданин Мадалов У. А. установил объект для продажи пирожков и другой выпечки не только незаконно, но и не в положенном месте, рядом с пунктом сбора бытовых отходов. При этом продукция выпекалась не здесь, а завозилась. Торговая точка, где хранилась и продавалась выпечка, не отвечала даже самым минимальным санитарным требованиям. Кроме того, отсутствовало и разрешение на торговлю.
Сколько времени проработала эта пирожковая рядом с мусоркой не сообщается, однако не трудно догадаться, насколько опасной могла оказаться реализуемая здесь продукция в антисанитарных условиях для учеников близлежащей школы. Предприимчивость таких горе-бизнесменов, конечно, поражает. В погоне за зароботком деловые и предприимчивые порой забывают о совести и простых вещах, связанных с безопасностью здоровья населения, даже если это касается детей.
После разъяснительной беседы незаконную постройку для продажи снесли.
Комитет также напоминает, что для приготовления и хранения продуктов питания, продавец и лицо, готовящие эти продукты, обязаны пройти медицинское обследование.