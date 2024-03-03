Розовые фламинго прилетели в Крым

Министр экологии Крыма Ольга Славгородская в пресс-центре РИА Новости Крым в конце прошлого года рассказывала, что два-три года подряд фламинго прилетали в Сакский район, в село Межводное Черноморского района. Также она уточнила, что на полуострове ведется работа по увеличению популяций животных и птиц из Красной книги региона. В частности, в Крыму увеличилась численность грифов и белоголовых сипов.