Розовые фламинго прилетели в Крым

«26 февраля фламинго остановился в Арабатском заливе. В 12.25 стая розового фламинго численностью около 115 особей приземлилась недалеко от берега Китеньской бухты села Семеновка Ленинского района Республики Крым», — пишет Игорь Сикорский.
На следующий день птиц заметили на Астанинских плавнях возле села Песочное. 28 февраля фламинго отдыхали на озере Ак-Таш, где остановились на ночевку.
«29 февраля птицы перелетели в бухту Русская, в окрестностях Казантипского природного заповедника. Там их встретили люди. Пары птиц наблюдали в Китеньской бухте. 1 марта птицы двинулись дальше в путь в юго-западном направлении и пересекли Арабатскую стрелку в 12.40 возле села Соляное», — проследил путь фламинго научный сотрудник «Заповедного Крыма».
Игорь Сикорский предполагает, что в поисках новых кормовых территорий, птицы, возможно, сделают остановку на Восточном Сиваше, где и продолжится их весеннее пребывание.
«Дальнейший пролет по территории Крыма будет зависеть не только от основного инстинкта, а в основном от кормового обеспечения этого, вероятно самого большого, скопления фламинго за время изучения этих птиц в Крыму», — пояснил специалист.
Министр экологии Крыма Ольга Славгородская в пресс-центре РИА Новости Крым в конце прошлого года рассказывала, что два-три года подряд фламинго прилетали в Сакский район, в село Межводное Черноморского района. Также она уточнила, что на полуострове ведется работа по увеличению популяций животных и птиц из Красной книги региона. В частности, в Крыму увеличилась численность грифов и белоголовых сипов.