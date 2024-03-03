Какой сегодня праздник: 3 марта

Что интересного произошло 3 марта
В мире сегодня отмечают Всемирный день писателя. Внести эту дату в календарь праздников было решено на 48-м конгрессе международного PEN-клуба, состоявшемся в январе 1986 года. Клуб с необычным названием «ПЕН» (в переводе с английского — «ручка», хотя в действительности название организации является аббревиатурой, образованной первыми буквами слов: Poet — поэт, Essayist — очеркист, Novelist — романист) был основан в Лондоне в начале XX века благодаря писательнице Кэтрин Скотт.
В Японии сегодня отмечают День девочек. В этот день девочки в нарядных кимоно, как настоящие дамы, ходят друг к другу в гости, дарят и получают подарки, угощаются сладостями и любуются куклами. В игровой форме девочкам прививаются правила хорошего тона, понятия о чертах характера, которыми должна обладать женщина, и умение бережно относиться к ценным вещам, сдерживая свои желания и капризы.
ВОЗ организовала ряд мероприятий, направленных на повышение осведомленности о различных проблемах со здоровьем и их профилактику. Одним из таких мероприятий является Всемирный день слуха, также известный как Международный день ухода за ушами, который проводится ежегодно 3 марта. Всемирный день слуха был учрежден после проведения первой международной конференции по профилактике и реабилитации нарушений слуха в Пекине в 2007 году. Днем празднования было выбрано 3 марта, насколько известно, дата празднования «3,03» напоминает два уха. Сегодня полная частичная потеря слуха является наиболее распространенной формой инвалидности.
А еще сегодня Международный день глинтвейна. Это день для тех, кому уже есть 21 год, чтобы согреться от зимнего холода с хорошим бокалом глинтвейна. Глинтвейн — это вино или ликеры, которые подогреты и приправлены специями. Глинтвейн обычно делают из красного вина с различными специями, фруктами и иногда слегка подслащивают медом. Популярные смеси включают корицу, мускатный орех, цитрусовые, ваниль, анис, гвоздику, изюм или груши.
В Грузии сегодня отмечают День матери. Праздник был учрежден по инициативе Звиада Гамсахурдиа — первого президента Грузии. В 1991 году решение отмечать светлый праздник было узаконено Верховным Советом Грузии.
Исторические события 3 марта в мире
1639-й — колледж, основанный в Бостоне (США), получил имя Гарвард в честь мецената Джона Гарварда;
1842-й — в США впервые в мире приняли закон, регламентирующий детский труд;
1913-й — накануне инаугурации президента США в Вашингтоне прошло шествие 5 000 женщин, требующих предоставления всем гражданам страны равного права голоса;
1915-й — в США состоялась премьера фильма «Рождение нации» по роману Томаса Диксона «Человек клана» (режиссер Дэвид Гриффит);
1919-й — из Ванкувера (Канада) в Сиэтл (США) отправлена первая в мире международная авиапочта;
1923-й — в продажу поступил первый в мире новостной еженедельник -Time;
1974-й — катастрофа DC-10 под Парижем, взлетевшего с аэродрома Орли — погибли 346 человек;
2005-й — Стив Фоссетт на самолете Scaled Composites Virgin Atlantic GlobalFlyer совершил первый одиночный беспосадочный авиаперелет вокруг Земли.
Исторические события 3 марта в Казахстане
2005-й — президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Закон «О ратификации Соглашения с Кыргызстаном о пунктах пропуска через государственную границу».
Дни рождения знаменитостей 3 марта в мире
В 1899 году родился Юрий Олеша — писатель (автор повести-сказки «Три толстяка»);
в 1906 году родился Владимир Нильсен — советский кинооператор, сценарист, педагог. Снимал фильмы «Веселые ребята», «Цирк», «Волга, Волга»;
в 1925 году родилась Римма Маркова — советская и российская актриса театра и кино (фильмы «Гардемарины, вперед!», «Ночной дозор», «Отец и сын» и другие);
в 1940 году родился Георгий Мартынюк — советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР (1981), народный артист Российской Федерации (2003), исполнитель роли Знаменского в фильме «Следствие ведут знатоки»;
в 1948 году родился Владимир Борисов — советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР (1989), народный артист РФ (1999), исполнитель роли Семена Савельева в фильме «Вечный зов».
в 1968 году родился Денис Петров — советский и российский фигурист, выступавший в парном катании с Еленой Бечке. Серебряный призер Олимпиады (1992). Заслуженный мастер спорта СССР (1992).
Кто родился 3 марта в Казахстане
В 1949 году родился Багыт Абылгазин — ветеран дипломатической службы Казахстана.
в 1964 году родился Султан Акимбеков, политолог, главный редактор журнала «Центр Азии».
День смерти знаменитостей 3 марта в мире
В 2010 году умер Андрей Ленский — российский журналист, автор и переводчик;
в 2013 году умер Герц Франк — советский, латвийский и израильский кинодокументалист;
в 2016 году умерла Наталья Крачковская — актриса театра и кино, заслуженная артистка России;
в 2017 году умер Раймон Копа — французский футболист польского происхождения, лучший футболист Европы 1958 года.
3 марта в православном календаре
Сегодня отмечается народный праздник Овсянки. Этот день посвящен древнему мифологическому персонажу Яриле — языческому славянскому богу солнца, весны, плодородия, буйной силы и тепла, а название пошло от одноименной небольшой птички — овсянки, считающейся символом начала весны.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Анна, Василий, Виктор, Владимир, Лев и Павел.