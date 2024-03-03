Какой сегодня праздник: 3 марта

А еще сегодня Международный день глинтвейна. Это день для тех, кому уже есть 21 год, чтобы согреться от зимнего холода с хорошим бокалом глинтвейна. Глинтвейн — это вино или ликеры, которые подогреты и приправлены специями. Глинтвейн обычно делают из красного вина с различными специями, фруктами и иногда слегка подслащивают медом. Популярные смеси включают корицу, мускатный орех, цитрусовые, ваниль, анис, гвоздику, изюм или груши.