Что произошло за день? 2 марта

Взрыв беспилотника повредил жилую высотку в Санкт-Петербурге. Шесть человек обратились к медикам после взрыва.
Более полутора тысяч грузовиков стоит на границе Беларуси со странами Евросоюза и ситуация продолжает ухудшаться — заторы на белорусско-литовской границе.
Лукашенко и Путин около часа вели переговоры по телефону. О чем говорили президенты?
Таможня Литвы начнет конфисковывать авто с российскими номерами с 11 марта. Людям с автомобилями с российскими номерами будет грозить наказание по статье 515 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей штраф и конфискацию машины.
Эксперты предупреждают о скором пике ДТП с дикими животными. В прошлом году «больше всего подобных ДТП и погибших животных отмечено в мае — 573 факта».
Amazon приступает к запуску собственного спутникового интернета — конкурент интернет-сервиса Starlink.
В Viber появятся настраиваемые папки чатов — как и в Telegram. Функция появится в версии мессенджера Viber 22.0.