Все гости держались за руки и скандировали слово «Россия»: Как прошло открытие Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе

Город молодежи мира, в который превратилась территория Олимпийского парка, стал похож на человеческий муравейник перед церемонией открытия Всемирного фестиваля молодежи. Все гости разными потоками стекались к стадиону «Большой». За три часа до начала мероприятия площади поглотили «карнавальные парады»: гости шли с флагами, группы были одеты в национальные костюмы, все фотографировались то друг с другом, то с арт-объектами, которые встречались на пути, и пели песни.
— Калинка, калинка, калинка моя…, — басили два темнокожих парня молодым людям в папахах, доказывая, что они знают русские песни.
На трибунах стадиона собралось около 10 тысяч человек, представители почти трехсот разных народов. Когда заиграл гимн России, все встали. Подпевали с мест не только российские делегации, но и иностранные гости, размахивая флагами своих стран.
Фишкой церемонии стало яркое шоу, которое выстраивалось от начала до конца на единой сюжетной линии. Старт дал искусственный интеллект. Только в конце мероприятия стало известно, что голос нейросети подарил актер Константин Хабенский. Именно к невидимому помощнику обращались главные герои Аделина и Андрей, чтобы разобраться в непростых жизненных вопросах на пути взросления. Кроме этого, перебивками к шоу стали танцевальные, музыкальные номера, также выделился совместный хоровой номер артистов из разных стран.
Ведущие попросили всех участников взяться за руки, чтобы почувствовать единство. Замкнув цепочки, трибуны, кажется, даже задрожали. На фоне звучала мотивирующая музыка, а сцена заполнилась дымовой завесой.
— У меня мурашки по коже, — шепнула впереди стоящая девушка своей подружке.
— Да, впечатляет, очень атмосферно, — ответила другая.
Всемирный фестиваль молодежи открыл Владимир Путин. После чего все трибуны громко скандировали слово «Россия». А в конце мероприятия певица Полина Гагарина исполнила на двух языках песню «Миллион голосов», созвучную смыслам фестиваля.
Напомним, темой 2 марта стала ответственность за судьбы мира. 3 марта будет проходить под эгидой многонационального единства, 4 марта будет выстроено на мире и возможностях для каждого, 5 марта приурочено к теме сохранения семьи во имя детей и мира, а 6 марта пройдет тематический день «Мы вместе с Россией». До конца фестиваля запланирована масса мероприятий — от мастер-классов до дискуссий, концертов, ледовых шоу и соревнований.