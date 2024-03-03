Все гости держались за руки и скандировали слово «Россия»: Как прошло открытие Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе

Город молодежи мира, в который превратилась территория Олимпийского парка, стал похож на человеческий муравейник перед церемонией открытия Всемирного фестиваля молодежи. Все гости разными потоками стекались к стадиону «Большой». За три часа до начала мероприятия площади поглотили «карнавальные парады»: гости шли с флагами, группы были одеты в национальные костюмы, все фотографировались то друг с другом, то с арт-объектами, которые встречались на пути, и пели песни.