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Какой сегодня праздник: 3 марта

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости Крым. 3 марта мир любуется дикой природой и ждет чуда, грузины чествуют матерей, а японцы — девочек. А еще в этот день в России началось правление династии Романовых.
Источник: РИА "Новости"

Что празднуют в мире

Всемирный день дикой природы учрежден в 2013 году. Его цель — напоминание человечеству о том, как важно бережно относиться к природе и бороться с любыми проявлениями браконьерства.

Читающая публика мира и любители словесности празднуют Всемирный день писателя. Это не только профессиональный праздник литераторов, это еще и повод вспомнить о важности роли этой профессии в обществе.

Также 3 марта отмечается Всемирный день слуха, который учредила ВОЗ в 2007 году. В Грузии — День матери, в Японии — Хинамацури, День девочек, когда японцы устраивают выставки нарядных кукол.

Еще сегодня Дeнь вкуcнoгo зaвтpaкa и День ожидания чуда. Имeнины у Aнны, Пaвлa, Виктopa, Вacилия, Влaдимиpa, Львa, Кузьмы, Дopoфeя.

Знаменательные события

В 1613 году Земский собор Руси избрал на царствование Михаила Федоровича, который стал родоначальником династии Романовых.

В 1861 году император Российской империи Александр II подписал манифест об отмене крепостного права.

В 1876 году Кокандское ханство — государство на территории нынешнего Узбекистана — присоединилось к России под названием Ферганская область.

В 1920 году в Москве на Никитском бульваре открылся Дом печати — ныне Центральный Дом журналиста.

Кто родился

3 марта 1899 года родился русский писатель и поэт Юрий Олеша, подаривший миру роман-сказку «Три толстяка», повесть «Зависть» и десятки других талантливых произведений.

99 лет исполнилось бы великой советской актрисе Римме Марковой, воплотившей на экранах образ сильной женщины: Надежду Петровну в «Бабьем царстве», Василису — в «Вечным зове», хирурга Веру Семеновну — в «Покровских воротах».

Также 3 марта родились советский космонавт Владимир Коваленок, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, американские актрисы Джули Боуэн, Джессика Бил.

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