Что можно и нельзя делать в день Ярилы 3 марта, который называют праздник Овсянки

Православная церковь 3 марта 2024 года вспоминает Папу Римского святителя Льва Великого и святого Косму Яхромского. В народе отмечают день Ярилы с Овсянкой, или праздник Овсянки. Речь идет про птицу овсянку, которую называют вестницей весны.
Что нельзя делать 3 марта
Не рекомендуется специально искать птицу овсянку, так как можно навлечь на себя неприятности. Нельзя надевать одежду темных цветов. Запрещено печалиться и грустить. Кроме того, не стоит отказываться от овсяного печенья. Считается, что весна может не наступить. А еще не следует делать ремонт.
Что можно делать 3 марта
По традиции, в указанный день всегда старались добавить в свой гардероб аксессуар желтого цвета. Это мог был платок, шарф, браслет. Хорошим знаком считается увидеть 3 марта птицу овсянку. Это предвещает удачу и радость.
Согласно приметам, туман 3 марта предупреждает про дождливое лето. Кучевые облака на небе указывают на теплую погоду. На снегопад указывала алая заря.