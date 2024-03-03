Что можно и нельзя делать в день Ярилы 3 марта, который называют праздник Овсянки

Не рекомендуется специально искать птицу овсянку, так как можно навлечь на себя неприятности. Нельзя надевать одежду темных цветов. Запрещено печалиться и грустить. Кроме того, не стоит отказываться от овсяного печенья. Считается, что весна может не наступить. А еще не следует делать ремонт.