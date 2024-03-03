В 2024-м поступят в продажу белорусские энергетические напитки без кофеина, которые не нагружают поджелудочную железу и печень

Директор Научно-практического центра Национальной академии наук по продовольствию Алексей Мелещеня сказал sb.by, что в 2024 году поступят в продажу белорусские энергетические напитки без кофеина, которые не нагружают поджелудочную железу и печень.
В целом, отмечает Алексей Мелещеня, в НАН Беларуси имеется ряд наработок по энергетическим напиткам без кофеина. Уже известно, что таковые начнут продавать в 2024 году. Вот что о них рассказал белорусский ученый:
— Сделаны на основе аминокислот и органических кислот, которые поддерживают организм и при этом не нагружают поджелудочную и печень. Сахарозу заменили на более медленный углевод, чтобы получить продукт пролонгированного действия.