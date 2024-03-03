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На ВФМ-2024 поговорили о судьбах мира

СИРИУС, 2 марта, ФедералПресс. Открытый диалог защитников Отечества с представителями нового поколения состоялся в день старта просветительского марафона «Знание», об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи.
Источник: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

Открытый диалог с защитниками Отечества прошел в рамках марафона «Знание» на Всемирном фестиваля молодежи. Мероприятие вошло в программу тематического трека «Ответственность за судьбы мира», посвященного формированию многополярного мира, значимым вехам истории России, достижениям и вызовам современности. На встрече защитники Отечества обсудили с ребятами то, как события последних лет изменили российское общество.

«Я много езжу по регионам России и могу вам сказать, что такой активной гражданской позиции у людей не видел еще никогда. Все стремятся что-то делать на благо Родины», — сказал председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артем Жога.

Накануне в Сочи на федеральной территории Сириус начал свою работу Всемирный фестиваль молодежи, участниками которого стали почти 20 тысяч молодых людей из 180 стран мира. Фестиваль продлится до 7 марта. Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал о шефстве россиян над иностранными делегациями.