На ВФМ-2024 поговорили о судьбах мира

Открытый диалог с защитниками Отечества прошел в рамках марафона «Знание» на Всемирном фестиваля молодежи. Мероприятие вошло в программу тематического трека «Ответственность за судьбы мира», посвященного формированию многополярного мира, значимым вехам истории России, достижениям и вызовам современности. На встрече защитники Отечества обсудили с ребятами то, как события последних лет изменили российское общество.
«Я много езжу по регионам России и могу вам сказать, что такой активной гражданской позиции у людей не видел еще никогда. Все стремятся что-то делать на благо Родины», — сказал председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артем Жога.
Накануне в Сочи на федеральной территории Сириус начал свою работу Всемирный фестиваль молодежи, участниками которого стали почти 20 тысяч молодых людей из 180 стран мира. Фестиваль продлится до 7 марта. Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал о шефстве россиян над иностранными делегациями.