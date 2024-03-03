Участники Всемирного фестиваля молодежи поделились впечатлениями и эмоциями

«У нас есть девочка в нашем отряде. Она из Марокко. Она не разговаривает по-русски. Для нас это немного сложно из-за того, что с ней приходится разговаривать на английском языке, но это очень хорошо повышает наши навыки, помогает нам с этим. Рассказывает о том, что у них другой совсем менталитет и ей очень нравится Россия, и то, что русские девушки похожи на куколок», — заключила Полина из Тамбовской области.