Праздник с пользой: школьниц Владивостока ждет сюрприз от полиции

Приморская полиция проведет спортивный праздник для школьниц Владивостока, посвященный Международному женскому дню. Чтобы оставаться такими же красивыми и жизнерадостными, важно придерживаться здорового образа жизни. Об этом и ходят напомнить девочкам организаторы соревнований, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу МВД по Приморскому краю.
Праздник в рамках спецпроекта МВД России «Полиция на страже детства» состоится 6 марта в 14:00 на базе Центра профессиональной подготовки приморской полиции в столице края (Проспект 100-летия Владивостока, 141). Мероприятие подготовили совместно с советом ветеранов УМВД России во Владивостоке и приморской региональной организацией «Федерация Айкидо».
Напомним, почти девять тысяч тюльпанов к Международному женскому дню вырастили специалисты Ботанического сада-института ДВО РАН. В пресс-службе Ботанического сада-института ДВОР РАН напомнили, что здесь тюльпаны продают только по предварительным заявкам. К 8 марта 2024 года уже не получится купить цветы, все забронированы, а свободных вовсе не осталось.