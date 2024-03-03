Праздник с пользой: школьниц Владивостока ждет сюрприз от полиции

Напомним, почти девять тысяч тюльпанов к Международному женскому дню вырастили специалисты Ботанического сада-института ДВО РАН. В пресс-службе Ботанического сада-института ДВОР РАН напомнили, что здесь тюльпаны продают только по предварительным заявкам. К 8 марта 2024 года уже не получится купить цветы, все забронированы, а свободных вовсе не осталось.