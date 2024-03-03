Снег и морозы: какая погода ожидается на неделе в Приморье

Температура воздуха существенно не изменится. Минимальные будут в пределах −20…-14 градусов, на северо-востоке до −26, на юго-востоке и побережье −13…-6 градусов. Днем воздух будет прогреваться до −2…+4 градусов, на севере будет морозно, −8…-3 градусов.