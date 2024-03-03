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Снег и морозы: какая погода ожидается на неделе в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 3 марта, ФедералПресс. Синоптики дали прогноз на начало следующей недели. Согласно расчетам, регион вновь окажется во власти непогоды.
Сейчас в Ричмонде: +8° 0 м/с 93% 762 мм рт. ст. +8°
Источник: Агентство «Москва»

«В начале следующей недели значительных снегопадов в Приморском крае не ожидается, но совсем без осадков не обойдется», — сообщает пресс-служба Примгидромета.

Так, в понедельник, 4 марта, в крае будет наблюдаться неустойчивая погода, местами пройдет небольшой снег. Осадки прекратятся во вторник.

В среду, 6 марта, местами вновь пройдет небольшой снег.

Температура воздуха существенно не изменится. Минимальные будут в пределах −20…-14 градусов, на северо-востоке до −26, на юго-востоке и побережье −13…-6 градусов. Днем воздух будет прогреваться до −2…+4 градусов, на севере будет морозно, −8…-3 градусов.

Во Владивостоке в начале следующей недели обойдется без осадков, будет дуть северо-западный ветер. Ночные температуры будут в пределах −10…-6 градусов, днем от −2 до +2 градусов.

Напомним, синоптики Примгидромета рассказали, каким будет март в Приморье. Согласно предварительным прогнозам, в этом году средние температуры будут выше многолетних значений.