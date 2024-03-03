Век на комбинате. Шестеро из семьи Филипповых посвятили жизнь металлургии

Евгений — младший сын Анатолия, ему 31 год. За семь лет он вырос от горнового до газовщика доменной печи. Говорит, вдохновился рассказами не только отца, но и старшего брата: «Мне всегда было интересно производство, тем более отец и брат здесь трудятся. Да и зарплата хорошая, а я уже задумывался о создании семьи. Поэтому после армии устроился в доменный цех. Сначала работал горновым. Как говорится, всё прочувствовал своими руками. Но труд газовщика мне показался интереснее — ты уже управляешь процессом, доменной печью».