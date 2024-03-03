Век на комбинате. Шестеро из семьи Филипповых посвятили жизнь металлургии

Основатель династии Иван Филиппов переехал в 60-е годы с семьёй из Белова в Новокузнецк, чтобы строить металлокомбинат.
Здесь же работала и его жена Мария; сын Анатолий и дочь Надежда посвятили комбинату 25 лет. Сейчас в доменном цехе работают два сына Анатолия — Александр и Евгений, внуки основателя династии. «АиФ в Кузбассе» рассказывает про династию металлургов.
Долго ты у нас не задержишься!
Анатолий Филиппов на комбинат пошёл не сразу: отработал 10 лет в шахте. В тяжёлые времена перестройки, когда стали закрываться шахты и начались перебои с зарплатами, устроился в доменный цех металлургического комбината, который привлёк стабильностью и высокой зарплатой. Тем более что в это время у Анатолия подрастали двое сыновей.
Анатолий вспоминает, что принимали его в цех с неохотой, говорили, что шахтёры не выдерживают таких условий и быстро уходят. «Долго ты у нас не задержишься!» — с такими словами его взяли в цех в 1997 году. А он задержался… на 25 лет!
Начинал горновым, дорос до бригадира. Признаётся, что тяжело привыкал к высоким температурам, которых в шахте не было. Сгоряча хотел уйти, но понемногу освоился и полюбил свою работу. Да, физически она тяжёлая, требует выносливости, но интересная. И даже экстремальная. Что по нраву Анатолию: «Огромная доменная печь с температурой под тысячу градусов. И ты участник создания одного из самых важных продуктов комбината — чугуна. Это придаёт значимости нашей профессии».
На вопрос, каким должен быть горновой, не раздумывая отвечает: «Ответственным, физически выносливым, терпеливым и умеющим работать в команде». И у него это отлично получалось. К его советам прислушивались не только коллеги, но и руководители. Сейчас Анатолий на пенсии.
Не только опыт, но и подход.
Оба сына Анатолия получили высшее образование. Трудятся в том же отцовском доменном цехе.
Старший Александр работает на предприятии 12 лет, получил 7-й разряд и заменяет бригадира горновых. «С детства слушал рассказы отца о доменной печи, как льётся чугун, про брызги и искры горячего металла. Захотелось пойти по его стопам, — рассказывает Александр. — Даже фильмы старые смотрел, как строилась доменная печь. И после института устроился в цех горновым. Сначала работал на первой печи, потом перешёл на третью, к отцу».
Перенял Александр не только опыт, но и подход отца к работе: «К любой задаче отношусь ответственно, выполняю её так, чтобы не было потом стыдно».
Евгений — младший сын Анатолия, ему 31 год. За семь лет он вырос от горнового до газовщика доменной печи. Говорит, вдохновился рассказами не только отца, но и старшего брата: «Мне всегда было интересно производство, тем более отец и брат здесь трудятся. Да и зарплата хорошая, а я уже задумывался о создании семьи. Поэтому после армии устроился в доменный цех. Сначала работал горновым. Как говорится, всё прочувствовал своими руками. Но труд газовщика мне показался интереснее — ты уже управляешь процессом, доменной печью».
Плохих не воспитают!
Хорошо это или плохо, когда на производстве трудятся семьями? «Считаю, что помощь родного человека на таком сложном производстве очень важна, особенно на первых порах. Отец — более опытный, он всегда подсказывал и рассказывал, как сделать лучше, проще или быстрее, — считает Александр. — Но уже потом нужно самому завоёвывать авторитет и доказывать всем, что ты тоже профессионал».
Евгений пришёл на производство последним, а потому сразу же попал в атмосферу уважения и дружеского отношения. «Филипповы плохих детей не воспитывают!» — говорили коллеги.
«Здорово, что мы работаем вместе. Всегда помогаем и поддерживаем друг друга, делимся советами. Отец подсказывал нам, а теперь мы не хотим подвести его, стараемся быть такими же ответственными», — улыбается Евгений.
Анатолий гордится не только своей работой, но и сыновьями. «Конечно, приятно, что дети пошли по моим стопам и продолжили дело. Мне за них не стыдно: оба ответственные, добросовестные, серьёзные. С такими за будущее цеха не страшно», — признаётся наш герой.
Продолжить династию хочет и внук Анатолия Ивановича — 11-летний Кирилл. Наслушавшись разговоров родственников про то, что это нелёгкий труд, как-то сказал: «Я тоже пойду на комбинат, чтобы сделать труд деда и отца легче!».
Трудовых династий, к сожалению, сейчас не так много, как было в советские времена. Но и теперь это люди неравнодушные и по-настоящему болеющие душой за производство. А иначе нельзя: ведь ты ответственен не только за себя, но и за авторитет близких людей.