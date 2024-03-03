Хабаровчанка Вита Макурина прошла во второй тур проекта «Голос»

Хабаровчанка и выпускница ХГУЭП (теперь ТОГУ) Вита Макурина преодолела первый этап проекта «Голос» на Первом канале. Она попала во второй тур. В своем выступлении Вита исполнила песню «Колыбельная» Полины Гагариной. По ее словам, эта чувственная композиция должна была достучаться до сердец наставников. В итоге 33-летняя хабаровчанка попала в команду Владимира Преснякова.