Хабаровский ХК «Амур» попытается взять реванш у «Металлурга» в плей-офф КХЛ

ХК «Амур» повторно встретится с магнитогорским ХК «Металлург» в рамках плей-офф регулярного чемпионата КХЛ. В предыдущей игре «тигры» уступили с минимальным отрывом.
Встреча состоится сегодня, 3 марта, в 21:30 по хабаровскому времени на УКРК «Арена Металлург». На следующей неделе «тигры» сойдутся с «лисами» уже на родном льду в «Платинум-арене» — игры пройдут 5 и 7 марта.
В первой встрече с ХК «Металлург» хабаровчане проиграли со счётом 2:1. Как отметил главный тренер ХК «Амур» Андрей Мартемьянов, несмотря на поражение, его подопечные в целом показали достойный хоккей.
«У меня есть сейчас претензии к части нападающих, очень много неоправданных потерь на выходе и входе в зону, получаем контратаки — эти вещи неприемлемы в плей-офф. Но благодарен команде, что она шла до конца, забили один гол, могли ещё и сравнять», — комментировал он результаты матча.