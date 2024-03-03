Хабаровский ХК «Амур» попытается взять реванш у «Металлурга» в плей-офф КХЛ

«У меня есть сейчас претензии к части нападающих, очень много неоправданных потерь на выходе и входе в зону, получаем контратаки — эти вещи неприемлемы в плей-офф. Но благодарен команде, что она шла до конца, забили один гол, могли ещё и сравнять», — комментировал он результаты матча.