Губернатор Хабаровского края выступил на Всемирном фестивале молодёжи

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв выступил на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи с лекцией о Дальнем Востоке. Об этом он сообщил в личном Telegram-канале «Пулемёт Дегтярёва».
Мероприятие проходит с 1 по 7 марта на территории «Сириус». В нём участвуют свыше 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, культуры, спорта и образования. Лекция губернатора «Тихоокеанская Россия: Дальний Восток как огромный русский шанс» состоялась на площадке просветительского марафона «Знание. Первые».
«Поделился с аудиторией достижениям Хабаровского края и его жителей. Сегодня Россия разворачивается на Восток, и Хабаровский край — в авангарде этого движения. Каждый раз, когда встречаюсь с молодёжью, приглашаю ребят в наш регион. У нас реализовать себя можно в любой сфере», — рассказал глава края.
В фестивале, добавил губернатор, принимает участие делегация из Хабаровского края в составе 120 юношей и девушек. Их миссия — представить регион и его успехи жителям других уголков России, а также иностранным гостям.