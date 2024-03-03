Губернатор Хабаровского края выступил на Всемирном фестивале молодёжи

«Поделился с аудиторией достижениям Хабаровского края и его жителей. Сегодня Россия разворачивается на Восток, и Хабаровский край — в авангарде этого движения. Каждый раз, когда встречаюсь с молодёжью, приглашаю ребят в наш регион. У нас реализовать себя можно в любой сфере», — рассказал глава края.