В Красноярске днем ожидается до −6 градусов

Сегодня ожидается до −6 градусов днем, слабый ветер и гололедица.
В третий месяц весны синоптики прогнозируют довольно комфортную для сибирского климата температуру — от −4 до −6 градусов. 3 марта ожидается слабый ветер, хотя на западе Красноярска он будет достигать 4−9 метров в секунду.
К сожалению для жителей, слабый ветер означает и скопление вредных примесей в воздухе. Так, датчики проекта nebo.live фиксируют все в той же западной части города, а именно в границах улиц Киренского, Менжинского и Ладо Кецховели сильное загрязнение. Центр города и микрорайон Ветлужанка тоже не могут сегодня похвастаться чистым воздухом.
Также госавтоинспекция рекомендует водителям соблюдать меры предосторожности на гололеде.
Ранее депутат рассказал о специфике экологии в Красноярске.