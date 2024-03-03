В Красноярске днем ожидается до −6 градусов

К сожалению для жителей, слабый ветер означает и скопление вредных примесей в воздухе. Так, датчики проекта nebo.live фиксируют все в той же западной части города, а именно в границах улиц Киренского, Менжинского и Ладо Кецховели сильное загрязнение. Центр города и микрорайон Ветлужанка тоже не могут сегодня похвастаться чистым воздухом.