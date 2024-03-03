На модельный бизнес больше повлияла пандемия, чем политика — Анна Карпусь

— На модельный бизнес больше повлияла пандемия. То есть, в момент пандемии было очень много онлайн-решений, было очень много препятствий по перемещению, и многие вещи были переформатированы. Вот онлайн, вот это время пандемии повлияло на заграничные поездки, на заграничные выезды гораздо сильнее, чем геополитика. Потому что нужно понимать, что основные деньги модели зарабатывают в Китае. Китай — это та площадка, где модельный бизнес не звёздный, не глянцевый, не журнальный, а там, где платят деньги за большой объём фотосессии для каталогов, и так далее. Ну да, мы сейчас временно ждем вопросы с визами, временно ждем вопросы с какими-то другими решениями, но есть Китай, который принимает и который работает с Россией, как и работал, — отметила Анна Карпусь.