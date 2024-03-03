Хабаровский край присоединился ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Делегация Хабаровского края присоединилась к поездке в Сочи. В составе более 120 девушек и юношей из разных уголков региона.
— Они рассказали мне, что их цель на Международном фестивале — познакомить как можно больше участников с нашим краем и его перспективами, — сказал Михаил Дегтярев.
Всем без исключения предоставляется приглашение на проживание и обучение в крае. Также получить образование. В этом году начнется строительство Межвузовского кампуса в Хабаровске. Его проект получил поддержку президента России.
— Каждый раз, когда общаюсь с молодыми людьми, я приглашаю их в наш регион. У нас есть множество возможностей для самореализации в различных областях: на крупных строительных объектах, таких как Тихоокеанская железная дорога или угольный порт Эльга, а также в промышленности — наши заводы укрепляют воздушный и морской флоты России. ИТ, образование, наука, здравоохранение и спорт открыты для активной и предприимчивой молодежи, — написал в телеграм-канале губернатор Хабаровского края.
На площадке просветительского марафона «Знание. Первые» он выступил с лекцией на тему «Тихоокеанская Россия: Дальний Восток как огромный русский шанс».