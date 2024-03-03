Хабаровский край присоединился ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

— Каждый раз, когда общаюсь с молодыми людьми, я приглашаю их в наш регион. У нас есть множество возможностей для самореализации в различных областях: на крупных строительных объектах, таких как Тихоокеанская железная дорога или угольный порт Эльга, а также в промышленности — наши заводы укрепляют воздушный и морской флоты России. ИТ, образование, наука, здравоохранение и спорт открыты для активной и предприимчивой молодежи, — написал в телеграм-канале губернатор Хабаровского края.