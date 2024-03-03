Пора на рыбалку: почему 3 марта стоит опасаться муравьев и тараканов

По народным приметам, сухое начало марта обещает хороший урожай. Яркая луна на небе сулит стужу в ближайшие дни, а если она в тумане, то придет метель. Туман над землей предвещает дождливое ненастное лето, а волнистые облака — скорое потепление.
В этот день продолжали праздновать новый год, но уже приступали к работе. Мужчины готовили к полевым работам инвентарь, а женщины пекли печенье и булочки из овсяной муки. Их не только предлагали всем домочадцам, но и раскладывали во дворе для птиц. Считалось, что так можно привлечь удачу.
Любители рыбалки 3 марта обязательно отправлялись на реку — в этот день начинали клевать окуни.
А вот на охоту или по другим делам в лес не ходили. Считалось, что если заяц перебежит дорогу, весь год будет неудачным. Также в этот день опасались насекомых — внезапное появление в доме муравьев или тараканов предвещало смерть кого-то из жильцов.
Именины сегодня празднуют Анна, Василий, Виктор, Владимир, Лев, Павел.
В этот день родились основатель кондитерской фабрики (ныне концерн «Бабаевский») Алексей Абрикосов, советский писатель Юрий Олеша, актриса театра и кино, народная артистка РФ Римма Маркова, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Коваленок, премьер-министр России Михаил Мишустин и хоккеист, чемпион мира Александр Семин.