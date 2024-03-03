Пора на рыбалку: почему 3 марта стоит опасаться муравьев и тараканов

В этот день продолжали праздновать новый год, но уже приступали к работе. Мужчины готовили к полевым работам инвентарь, а женщины пекли печенье и булочки из овсяной муки. Их не только предлагали всем домочадцам, но и раскладывали во дворе для птиц. Считалось, что так можно привлечь удачу.